"Буханка" стала драйвером продаж УАЗа в 2023 году

Представитель СГР занял по количеству реализованных автомобилей первое место.

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В 2023 году УАЗ продал 14 745 автомобилей "Буханка"/"Головастик". На втором месте расположился УАЗ "Патриот" с результатом 11 853 авто, за ним следует "Профи" - 5198 машин. Тираж "Пикапа" составил 4579 единиц, "Хантер" нашёл 1037 клиентов.

В России было продано 37 412 внедорожников УАЗ, что на 9% больше, чем в 2022 году. Ещё 1840 машин было отправлено на экспорт. Таким образом, динамика продаж в годовом выражении выросла на 15%.

С начала года УАЗ повысил цены на некоторые модели на 35-50 тысяч рублей, но нашёл этому объяснение: