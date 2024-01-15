Адвокат рассказал, что будет за использование "рамки-перевертыша"

За использование устройств, позволяющих скрыть или видоизменить автомобильные номерные знаки, в России предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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«Наказание – либо штраф, либо лишение права управления, потому что если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — пояснил Радько.

О злоупотреблениях со стороны инспекторов ГИБДД в данном случае говорить не приходится, потому что «рамки-перевертыши», шторки и тому подобное не могут появиться на машине случайно, добавил юрист. В случае, если номер покрыт грязью или снегом, появляется возможность для трактовки, намеренно или случайно они там появились, уточнил он.

За управление машиной с нечитаемыми номерами по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей. За умышленное сокрытие номеров по части 2 статьи 12.2 предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.