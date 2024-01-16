В России решили назвать самый распространенный автомобиль. Им стал ВАЗ-2107

В 2023 году автомобильный рынок России пополнился новыми моделями. Количество иномарок из Китая увеличилось до 49%.

В 2023 году в России было реализовано 553 тысячи китайских автомобилей. Такой результат считается рекордным за всю историю существования китайских иномарок в РФ. Объемы моделей, представленных в продаже, достигли отметки 49% от общего числа всех авто. Сейчас в России есть 30 официально представленных брендов из КНР и 17 марок, модели которых поставляются дилерскими центрами в частном порядке.

Все больше компаний из Китая выбирают новую стратегию бизнеса на рынке России. Они больше не полагаются на краткосрочную и низкую прибыль. Более важным показателем являются объемы реализации. Большая часть брендов делает ставку на модели, которые представлены в премиальном классе. По этой причине в 2023 году в продаже было не так много бюджетных моделей в ценовой категории до 1.5 млн рублей.

В указанный период количество официально представленных марок увеличилось в 2 раза - до 30. Самые большие объемы реализации показывали те компании, которые присутствуют на местном рынке длительное время. Так, производитель Chery реализовал 119 тысяч новых легковых автомобилей, а Haval – 118 тысяч. В ТОП-3 вошел Geely с результатом 93 тысячи проданных авто. В десятке лидеров оказались следующие марки - Changan, Omoda, Exeed, Tank и JAC. У каждой объем продаж составил по 10 тысяч машин в год. Меньше других реализовали Great Wall и GAC.