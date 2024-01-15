В Абхазии хотят повысить штраф для россиян за отсутствие автостраховки

По его словам, действующий размер штрафа не является стимулом для покупки страховки в республике. Кецба считает, что он должен быть увеличен с 600 до 4-5 тысяч рублей. Кроме того, если водитель попал в ДТП, штраф должен повышаться на 1 тысячу или 1,5 тысячи рублей, отметил замдиректора «Гарант-страхование». Lenta.ru