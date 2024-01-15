Владелец активов Mercedes-Benz начнёт продавать на российском рынке AITO M5, M7 и М9

Первые две гибридные модели поднебесной марки должны появиться у местных дилеров уже скоро, а флагмана придётся подождать до второго полугодия.

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Входящее в состав группы «Автодом» АО «МБ Рус» подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres: оно дало эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке автомобилей бренда AITO. Напомним, эта «поднебесная» марка является результатом партнёрства компаний Huawei и Seres. Стоит напомнить, что Seres (бывшая SF Motors) представляет собой созданную в 2016 году дочернюю структуру китайской корпорации Sokon.

«МБ Рус» привезёт на российский рынок несколько моделей бренда, в том числе первенца – полноприводный кроссовер AITO M5, по сути, он является рестайлинговой версией Seres SF5. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с., который идёт в комплекте с двумя электродвигателями. Совокупная отдача этой системы составляет 496 л.с., а максимальный крутящий момент – 675 Нм. На разгон с места до «сотни» AITO M5 тратит 4,6 секунды.

Такой автомобиль оснащается батареей ёмкостью 40 кВт*ч, при этом совокупный запас хода гибрида превышает 1200 км (расчёт вели по циклу NEDC). Длина кроссовера равна 4770 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями составляет 2880 мм. Его салон рассчитан на пятерых седоков, а в список оснащения входит комплекс водительских ассистентов и информационно-развлекательная система с операционной системой Huawei Harmony. Объём багажника – 369 литров, при сложенных задних сидениях показатель увеличивается до 776 литров.

Ещё одним автомобилем, который на российский рынок выведет «МБ Рус», является AITO M7. Салон этого полноприводного кроссовера рассчитан на шестерых, при этом третий ряд сидений может складываться в ровный пол. В длину такой SUV вытянулся на 5020 мм, в ширину – на 1945 мм, в высоту – на 1775 мм. При этом колёсная база у него составляет 2820 мм, что на 60 мм меньше, чем у двухрядного M5. Его тоже снабдили гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором, работающим в тандеме с парой электродвигателей и тем же аккумулятором. У него суммарная мощность установки равна 449 л.с., первую «сотню» он набирает за 4,8 секунды, а совокупная дальнобойность составляет 1100 км.

Во втором полугодии 2024-го местная линейка пополнится за счёт флагмана AITO М9. Эта китайская новинка на домашнем рынке была полностью рассекречена в конце прошлого года. Габаритная длина этого SUV равна 5230 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, а колёсная база – 3110 мм. Трёхрядный салон M9 тоже рассчитан на шестерых седоков. В список его особенностей вошёл интерьер «под Мерседес»: в нём может быть до девяти экранов, из них три интегрированы в переднюю панель: диагональ приборного равна 12,3 дюйма, у центрального тачскрина 15,6 дюйма, а у развлекательного для переднего пассажира – 16 дюймов.

В Китае для AITO M9 заявлены две версии – plug-in гибридная и полностью электрическая. В первом случае система включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., который работает в режиме генератора, а колёса вращает пара электромоторов. Максимальная совокупная отдача установки равна 496 л.с. (675 Нм). Ёмкость тяговой батареи может быть равна либо 42, либо 52 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке (без включения ДВС) равен 225 и 275 км по циклу CLTC соответственно; в гибридном режиме с полностью заправленным баком – 1362 и 1402 км соответственно (при расчёте по циклу CLTC).

У полностью электрической версии полный привод и двухмоторная установка. Её максимальная совокупная отдача равна 530 л.с., а крутящий момент – 673 Нм. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 100 кВт*ч, а запас хода без подзарядки — 630 км (по тому же циклу CLTC). На разгон с места до «сотни» гибридному кроссоверу требуется 4,9 секунды, а электрическому – 4,3 секунды. Максимальная скорость (вне зависимости от модификации) равна 200 км/ч.