Jetour Traveler получит новую силовую установку

Внедорожник Jetour Traveler получит в Китае новую гибридную силовую установку на основе бензинового турбомотора 1,5. Об этом сообщает Autohome.

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Информация о новой модификации появилась в базе министерства промышленности и информационных технологий Китая. Автомобиль получит литий-железо-фосфатную тяговую батарею. Суммарная мощность силовой установки составит 156 л.с. Также автомобиль получит широкий набор дополнительного оборудования, включая несколько типов колесных дисков и багажник на крыше.

Длина кроссовера - 4785 мм, колесная база - 1800 мм. Предполагается, что благодаря электромотору удастся снизить расход топлива автомобиля при городской эксплуатации.