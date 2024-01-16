Представлен Kia PV5 — модульный электрический фургон будущего

Kia PV5 — модульный электрический фургон будущего
На выставке Consumer Electronics Show 2024 компания Kia решила потрясти всех, представив новое ответвление Platform Beyond Vehicle. Показанный коммерческий фургон - явный шаг в будущее автомобилестроения.
Автопроизводитель начал свой показ с PV5, который планируется запустить в производство не ранее 2025 года. Главная идея корейского производителя – единое шасси, адаптируемое под различные потребности. PV5 – это новейший электрический, коммерческий модульный фургон, который с помощью электромагнитного и механического соединения может легко видоизмениться. Сменные части кузова компания Kia планирует продавать отдельно от самого автомобиля в виде стандартизированных комплектов. Трансформируется лишь пассажирско-грузовое пространство, водительское место остается без изменений. Kia представила 5 различных модификаций: «Basic», «Van», «High Roof», «Robotaxi», «Chassis Cab».
У версии «Basic» установлены широкие двери, три ряда сидений и немаленькое багажное пространство. Такой классический минивэн. Модификация «Van» предназначена для транспортировки тяжелых грузов. В кузове есть участок, где взрослый человек может встать во весь рост. Это может значительно облегчить процедуру загрузки и разгрузки автомобиля.
В корпусе «High Roof» увеличена высота крыши всего фургона. Ее так же можно использовать для перевозки габаритных и высоких грузов или с легкостью трансформировать в мобильный офис, где можно будет с легкостью передвигаться в полный рост. Версия «Robotaxi» представляет из себя роботизированную машину такси и оборудована огромным количеством различных датчиков и камер, а также LED экраном на переднем бампере для отображения различной информации людям снаружи. «Chassis Cab» является наиболее настраиваемой модификацией, которая позволяет сделать из автомобиля небольшой открытый грузовичок.
Как было заявлено на выставке CES 2024 представителями компании Kia, планируется разрабатывать и другие модульные комплекты. Так же в этом ответвлении будут выпускать и другие автомобили. Так в скором времени будут представлена более крупная версия PV7 и компактный трансформируемый грузовичок PV1.