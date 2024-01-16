Представлен Kia PV5 — модульный электрический фургон будущего

На выставке Consumer Electronics Show 2024 компания Kia решила потрясти всех, представив новое ответвление Platform Beyond Vehicle. Показанный коммерческий фургон - явный шаг в будущее автомобилестроения.

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Автопроизводитель начал свой показ с PV5, который планируется запустить в производство не ранее 2025 года. Главная идея корейского производителя – единое шасси, адаптируемое под различные потребности. PV5 – это новейший электрический, коммерческий модульный фургон, который с помощью электромагнитного и механического соединения может легко видоизмениться. Сменные части кузова компания Kia планирует продавать отдельно от самого автомобиля в виде стандартизированных комплектов. Трансформируется лишь пассажирско-грузовое пространство, водительское место остается без изменений. Kia представила 5 различных модификаций: «Basic», «Van», «High Roof», «Robotaxi», «Chassis Cab».

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У версии «Basic» установлены широкие двери, три ряда сидений и немаленькое багажное пространство. Такой классический минивэн. Модификация «Van» предназначена для транспортировки тяжелых грузов. В кузове есть участок, где взрослый человек может встать во весь рост. Это может значительно облегчить процедуру загрузки и разгрузки автомобиля.

В корпусе «High Roof» увеличена высота крыши всего фургона. Ее так же можно использовать для перевозки габаритных и высоких грузов или с легкостью трансформировать в мобильный офис, где можно будет с легкостью передвигаться в полный рост. Версия «Robotaxi» представляет из себя роботизированную машину такси и оборудована огромным количеством различных датчиков и камер, а также LED экраном на переднем бампере для отображения различной информации людям снаружи. «Chassis Cab» является наиболее настраиваемой модификацией, которая позволяет сделать из автомобиля небольшой открытый грузовичок.