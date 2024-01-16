Автомобили Hyundai и Kia решили вернуть в Россию под брендом Solaris

"В этом случае (при сборке автомобилей под брендом Solaris) не нужно менять обилие всяких обозначений на внутренних деталях машин, в которых есть отсылка к Hyundai Motor Company, ведь бренд принадлежит самой Hyundai и сдаётся внешним сборщикам как бы в аренду. То есть, корейцы могут не нести юридическую ответственность за автомобили, собранные не под их юрисдикцией, но покупателям не нужно объяснять генезис этих моделей", - объясняет источник.