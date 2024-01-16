Автомобили Hyundai и Kia решили вернуть в Россию под брендом Solaris
На заводе Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус (ХММР) в Санкт-Петербурге могут начать выпуск автомобилей под брендом Solaris. Это будут знакомые всем россиянам "корейцы".
По информации канала "Русский автомобиль", бренд Solaris был зарегистрирован на ООО ХММР в 2012 году.
"В этом случае (при сборке автомобилей под брендом Solaris) не нужно менять обилие всяких обозначений на внутренних деталях машин, в которых есть отсылка к Hyundai Motor Company, ведь бренд принадлежит самой Hyundai и сдаётся внешним сборщикам как бы в аренду. То есть, корейцы могут не нести юридическую ответственность за автомобили, собранные не под их юрисдикцией, но покупателям не нужно объяснять генезис этих моделей", - объясняет источник.
Рестарт выпуска автомобилей Kia и Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге состоялся после новогодних праздников. Ежедневно с конвейера сходит по 6-8 машин. У предприятия есть машинокомплекты для выпуска около двух тысяч автомобилей, при поступлении дополнительных комплектующих завод может собрать до 50 тысяч авто.