Продажи новых автомобилей в России поставили рекорд в последнюю неделю 2023 года

В последнюю неделю 2023 года общие продажи автомобилей в России достигли отметки 41 308 экземпляров. Положительное влияние оказали скидки у дилеров.

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Эксперты проанализировали объемы реализации автомобилей в России в период с 25 по 31 декабря 2023 года. В общей сложности дилеры продали 41 308 машин. Отмечается, что такой показатель считается лучшим недельным за весь год. Рост продаж отмечался во всех сегментах рынка - легковые автомобили, LCV, грузовой транспорт, автобусы.

Рост в разных сегментах составил 5 – 27%. Большее число продаж приходится на сегмент легковых автомобилей. В указанный период было реализовано 34 360 экземпляров. Такие показатели почти соответствуют тем, которые отмечались до ухода иностранных компаний с рынка РФ.

В указанный период также был продан 3 521 грузовой автомобиль. В сегменте LCV объем реализации составил 2 830 машин, а в сегменте автобусов - 597 экземпляров.

2023 год завершился для автомобильного рынка России на позитивной ноте. В сравнении с 2022 годом, уровень реализации вырос на 57.8%. В общей сложности было продано 1 130 000 единиц техники. Первое место среди брендов заняла Lada с результатом 352 572 реализованных авто. Второе место досталось марке Haval, а ТОП-3 закрыл Chery. В пятерку лидеров вошли Geely и ГАЗ.