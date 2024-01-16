Эксперты "СберАвто" рассказали, какие автомобили чаще продавали в 2023 году

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по продаже машин в сервисе за 2023 год и рассказали "Российской газете" о самых популярных марках и моделях, владельцы которых обращались за услугой выкупа в минувшем году. Были проанализированы данные для Москвы и Санкт-Петербурга, в которых услуга выкупа авто от "СберАвто" доступна с 2021 и 2022 гг. соответственно. В Москве было совершено 85% сделок, в Санкт-Петербурге - 15%.

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Чаще всего в обоих регионах продавали автомобили брендов Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (7%), самые часто выкупаемые модели - Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Ceed. 88% автомобилистов продавали автомобили с бензиновым двигателем, 11% - с дизельным, и менее 1% - с гибридным. Медианный пробег всех автомобилей, проданных за минувший год, составляет 117 000 км. 41% из общего объема - кроссоверы и внедорожники, 26% - седаны, 23% - хэтчбеки и лифтбеки (оставшиеся 10% приходятся на другие типы кузова). У 44% автомобилей было не более одного владельца.

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Самыми популярными для срочной продажи моделями в Москве оказались автомобили брендов Kia (11%), Hyundai (8%), Nissan (6%). Наиболее часто москвичи продавали автомобиль Ford Focus, медианная стоимость которого составила 675 000 рублей, а также Kia Ceed за 760 000 рублей и Kia Rio за 925 000 рублей. Skoda (12%), Nissan (11%) и Hyundai (9%) были популярны для продажи в Санкт-Петербурге. В Северной столице чаще всего продавали автомобили Skoda Octavia, Nissan Qashqai, далее расположился Hyundai Solaris. Медианная стоимость выкупа Skoda Octavia составила 1 090 000 рублей, Nissan Qashqai - 920 000 рублей, Hyundai Solaris - 680 000 рублей.

58% автомобилей, проданных в Москве, были оснащены автоматической коробкой передач, 19% - механической, 15% - роботизированной коробкой передач, и 8% пришлись на авто с вариатором. В Санкт-Петербурге автомобили с автоматической коробкой передач продавали реже, чем в Москве (43%), зато чаще - авто с механической КПП (32%). 16% переданных в срочный выкуп авто оснащены "роботом" (16%), 9% - вариатором.