Стало известно, сколько автомобилей Москвич куплено в 2023 году

В прошлом году дилеры автозавода «Москвич» продали более 13 тысяч авто.

За 2023 год россияне приобрели 1,059 млн автомобилей, и более 13 тысяч машин из этого количества – новой марки Москвич. Львиная доля продаж пришлась, разумеется, на бензиновый кроссовер Москвич 3 – он разошелся тиражом 12 427 экземпляров. Далее по списку следует его электрическая версия – 575 проданных машин.

На третьем месте – недавно запущенный лифтбек Москвич 6 – его успели купить 213 россиян. Кто же покупает Москвичи? Источник приводит на этот счет такую статистику: между физическими и юридическими лицами – примерный паритет: 6817 и 6398 купленных машин соответственно.