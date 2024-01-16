В шоурумах дефицит Geely Atlas Pro, а на подходе второе поколение кроссовера

В Москве решили поискать Geely Atlas Pro со скидкой и не нашли ни одного.

В столичных дилерских центрах Geely закончились китайские кроссоверы Atlas Pro. Весь январь на автомобиль действует скидка от производителя в размере от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Но, несмотря на это, машин нет в наличии, а новые поставки не планируются.

На официальном сайте Geely в России тоже не оказалось ни одного Atlas Pro в наличии. Есть информация, что у дилеров в регионах еще можно найти автомобили, и на них предоставляются сезонные скидки.

Один из дилеров рассказал, что все имеющиеся машины проданы, и скоро в России должны появиться автомобили нового поколения Geely Atlas. Первая партия уже завезена, но ее пока не распределили по шоурумам. Что касается цены, то о ней тоже ничего не известно, во всяком случае, никаких официальных сообщений не было. Отмечается только, что у нового Geely Atlas не будет версий с полным приводом.