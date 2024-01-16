FAW назвал перспективные модели для рынка России в 2024 году

Китайский производитель FAW раскрыл информацию о новых моделях, которые появятся на рынке России в 2024 году. Они войдут в популярные сегменты.

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В 2024 году компания FAW проведет модернизацию линейки автомобилей на рынке России. В российском представительстве марки сообщили, что у дилеров появятся новые паркетники и седаны, так как эти автомобили пользуются высоким спросом на местном рынке. Также сообщили, что модели, которые появятся в России, будут предлагать пользователям улучшенные системы безопасности. Они удивят своей технологичностью и уровнем безопасности.

Представитель фирмы рассказал, что все подробные сведения о грядущих новинках будут раскрыты непосредственно перед дебютом в автоцентрах в РФ. Появление новых моделей позволит увеличить объемы реализации до 20 000 экземпляров по итогам года.

Напомним, что в 2023 году в России было продано 6 900 новых автомобилей марки FAW. Если сравнивать данный показатель с результатом 2022 года, можно отметить рост сразу на 339%.

В конце ноября 2023 года был обновлен прайс-лист для модели FAW Bestune T77. Стоимость кроссовера выросла на 500 000 рублей. Кроме того, в ноябре компания перестала принимать заказы на автомобили, оснащенные механической трансмиссией. Теперь базовым считается исполнение Luxury DCT. В комплектации предусматривается турбированный бензиновый мотор, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а производительность - 160 л.с. В связке с ним работает 7-ступенчатый “робот” и переднеприводная система.