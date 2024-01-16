Newsweek: «американская мечта» стала недоступной

Миллионы жителей США в настоящее время не могут себе позволить покупку автомобиля, сообщает Newsweek.

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В публикации говорится, что машины в стране всегда считались символом свободы и независимости, а также необходимым средством передвижения. Подчеркивается, что в США выросли цены на новые и подержанные машины после пандемии. Это осложнило их покупку. В статье отмечается, что стоимость новых автомобилей повысилась на 30%, а подержанных — на 38%. Автор обращает внимание на то, что цена 10% новых автомобилей составляет менее $30 тыс., 28% подержанных — менее $20 тыс.(2638800 и 1759200 рублей соответственно).

Покупка автомобиля в США предполагает годовой доход не менее чем в 100 тыс. долларов. Следовательно, свыше 60% американских семей и 82% частных лиц не могут приобрести новую машину, отмечает издание.

По словам исполнительного аналитика автомобильной поисковой системы iSeeCars Карла Брауэра, в стране в связи с падением спроса и ограниченным производством новых автомобилей ожидается постепенное снижение цен на подержанные автомобили в 2024 году.