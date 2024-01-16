Иранские модели автомобилей пока не пользуются популярностью у россиян. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта Евгения Житнухина. По его словам, это связано с несколькими факторами.

«Например, проблемы с электроникой, неприспособленные для российских условий решения подвески, быстрый износ некоторых деталей. Также минусом иранских авто стал тот факт, что вместо доступных моделей, которые могли бы конкурировать с автомобилями «АвтоВАЗа», иранские продаются существенно дороже», — сказал автоэксперт.

По словам Житнухина, также покупателей смущает ограниченное количество дилеров, где можно купить машины и в дальнейшем их обслуживать.

До этого стало известно, что декабрь 2023 года по объему продаж новых автомобилей в России стал рекордным месяцем за последние два года.