Трековая Mazda MX-5 Miata RS станет серийной моделью

Японская марка представила возрожденную модель в ходе Токийского автосалона. Теперь же представители компании сообщили, что серийный автомобиль поступит в продажу под брендом Mazda Spirit Racing. Вместе с «заряженным» родстером японцы запускают в серию модифицированный хэтчбек Mazda 3. Новые машины станут воплощением гоночных технологий компании.

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Спорткар, дебютировавший на японском аналоге SEMA, выставке Tokyo Auto Salon 2024, построен на базе серийной MX-5 Miata, которая на японском рынке продается под именем Roadster. Что касается «заряженной» Mazda 3, новинка отличается большим передним сплиттером, боковыми юбками, а также задним спойлером из углеродного волокна. Кроме того, модифицированная «тройка» получила жесткую подвеску, крупные насадки выхлопной системы, а также тормоза Brembo и сиденья Recaro, обитые алькантарой.

Обе новинки будут продавать под брендом Mazda Spirit Racing. Автомобили призваны продемонстрировать гоночные возможности компании, которые специалисты позаимствовали из японской гоночной серии на выносливость Super Taikyu. Учитывая кардинальные внешние отличия, а также преемственность гоночных традиций, стоит ожидать, что оба автомобиля получат мощные двигатели. При этом японская марка пока не раскрыла технические характеристики машин.