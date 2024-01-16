Китайские автомобили с пробегом подорожали в два раза в России в 2023 году

Средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая в течение 2023 года выросла вдвое, до 1,8 млн рублей, говорится в исследовании автомобильного сервиса "Дром", которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

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За 2023 год средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102%, до 1,8 млн рублей, по сравнению с 2022 годом. При этом средняя стоимость подержанного автомобиля не из Китая выросла меньше - на 24%.

Помимо этого, аналитики сервиса "Дром" проанализировали, как за год изменились цены на автомобили наиболее популярных китайских брендов. На вторичном рынке сильнее всего подорожали модели Geely: с 925 тыс. до 1,7 млн рублей (+86%).

Стоимость подержанных автомобилей Changan в среднем выросла на 79%, до 2,5 млн рублей, автомобилей Chery - на 47%, до 2,5 млн рублей, Haval - на 10%, до 2,3 млн рублей, Exeed - на 4%, до 3,3 млн рублей. Среди популярных моделей серьезным подорожанием отметились Geely Emgrand EC8 (со 150 тыс. до 755 тыс. рублей; +408%), Changan Raeton (с 785 тыс. до 2,6 млн рублей; +231%) и Changan Eado (с 520 тыс. до 1,4 млн рублей; +163%).