Changan обновил дешевый электрический седан Eado

Новинка выходит на местный рынок с начальной ценой 149,9 тысячи юаней (1,9 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), сообщает портал «Китайские автомобили». Для сравнения — в России продается бензиновая модификация этой модели, которая стоит от 2,3 миллиона рублей. Электрический же вариант оснащен весьма скромно: 16-дюймовые диски, две подушки безопасности и аналоговая панель приборов. В движение электрокар приводит единственный электромотор на передней оси, который выдает 163 лошадиные силы.

Для обновленного Changan Eado EV460 заявлены две модификации, которые отличаются емкостью батареи: в первом случае она 44,43-киловаттная, а во втором — на 47,78 киловатт-часа. Соотвественно, запас хода тоже разный — 365 или 401 километр по циклу CLTC. Максимальная скорость седана составляет 135 либо 145 километров в час. Разгон с места до «сотни» занимает 10,8 секунды.

Электрический седан можно узнать по заглушке на месте радиаторной решетки, при этом дизайн оптики у него такой же, как и у бензинового Changan Eado Plus. Последний продается в России с 1,4-литровым мотором мощностью 155 лошадиных сил в связке с семидиапазонным «роботом». Модель выступает в том же классе, что и Skoda Octavia и Hyundai Elantra. У седана спереди независимая подвеска типа McPherson с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — полузависимая торсионная балка. Мотор только один, зато можно выбрать одну из двух комплектаций: базовую LX или топовою DLX.