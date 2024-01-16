Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Suzuki Grand Vitara III с автоматом

— Про остальные двигатели достаточно знать, что кошмарных среди них нет. У массовых атмосферников 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.) есть вопросы к ресурсу цепи ГРМ: растягивается к 120–150 тысячам км. В этот же период обычно пора лечить нагар и закоксовку. Слабоваты водяные помпы. Из 2.0 и 2.4 выбор скорее в пользу первого – есть официальные ремонтные размеры, цепь, в среднем, ходит дольше, и он менее склонен к перегреву.



Оба сочетаются со старым и задумчивым четырехступенчатым автоматом Aisin AW03-72LE. Феноменально надежный, недомогания связаны обычно с износом фрикционов, который даже без смены масла сказывается только в районе 200 тысяч км. При нормальном обслуживании ходит 500 тысяч.



Топовому мотору V6 3.2 (233 л. с.) положен другой автомат – пятиступенчатый Aisin TB 50LS (A750F). Тоже отличный агрегат, его применяли на Ленд Крузерах и дизельных Pajero. Тут больше сомнений вызывает мотор – масло жрет раньше и больше, расход топлива огромный. Цепь тянет еще быстрее, а меняют ее в комплекте с четырьмя фазовращателями: содержание разорительное.