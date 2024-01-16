Импорт готовых автомобилей оказался дешевле их сборки в России

Импортировать собранные автомобили на рынок России дешевле, чем собирать их на территории страны. К такому выводу эксперты пришли после изучения цен.

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Эксперты отмечают, что производство автомобилей в России всегда будет дороже, чем в КНР. Есть несколько факторов, которые поддерживают такую динамику. В их числе - объемы рынка и сборки автомобилей, размер средней заработной платы и уровень автоматизации на производственных площадках.

Ранее компания “Автодом” приобрела бывший завод Mercedes в Московской области. Представители фирмы сообщили, что стоимость машинокомплектов для сборки сопоставима со стоимостью готового автомобиля. На территории Китая, где все заводы автоматизированы на высоком уровне, сборка транспортных средств не представляет большой ценности.

По этой причине сейчас в КНР активно развивают новое направление - “dark plant” или “темные заводы”. На таких производственных площадках нет рабочих. Кроме того, на таких заводах нет освещения и отопления, так как роботы способны справляться со своими задачами без удобств.

В ближайшем будущем на предприятии будет запущена сборка машинокомплектов. Автомобили будут производиться в Китае, разбираться и доставляться на территорию России в виде отдельных комплектующих. Через некоторое время, если качество автомобилей будет соответствовать высокому уровню, на заводе, который выкупил “Автодом” может быть запущена сварка и окраска кузовов.