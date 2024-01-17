Должник спрятал автомобиль от приставов в сугробе

В Екатеринбурге приставам пришлось в прямом смысле откапывать из-под снега спорткар местного жителя, чтобы забрать его в счет погашения его заложенности.

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По данным надзорного ведомства, мужчина не доплатил 250 тысяч рублей налогов, было заведено шесть исполнительных производств о взыскании, но платить он не спешил.

"Поступила информация о наличии в собственности у должника автомобиля - Toyota Celica. Машину нашли на летних шинах под сугробом около 165 школы и эвакуировали на спецстоянку", - рассказали в пресс-службе ФССП области.

Если в ближайшее время владелец не приступит к погашению задолженности, автомобиль продадут.