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В Екатеринбурге должник спрятал автомобиль от приставов в сугробе

В Екатеринбурге приставам пришлось в прямом смысле откапывать из-под снега спорткар местного жителя, чтобы забрать его в счет погашения его заложенности.

Должник спрятал автомобиль от приставов в сугробе
© Управления ФССП РФ по Свердловской области

По данным надзорного ведомства, мужчина не доплатил 250 тысяч рублей налогов, было заведено шесть исполнительных производств о взыскании, но платить он не спешил.

"Поступила информация о наличии в собственности у должника автомобиля - Toyota Celica. Машину нашли на летних шинах под сугробом около 165 школы и эвакуировали на спецстоянку", - рассказали в пресс-службе ФССП области.

Если в ближайшее время владелец не приступит к погашению задолженности, автомобиль продадут.

Кстати, недавно в городе уже выкапывали машину должницы, но тогда ситуация разрешилась иначе: судебные приставы помогли девушке вытащить ее Honda Civic из сугроба, а она в благодарность - и чтобы не лишиться средства передвижения - оплатила все свои долги.

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