В Екатеринбурге должник спрятал автомобиль от приставов в сугробе
В Екатеринбурге приставам пришлось в прямом смысле откапывать из-под снега спорткар местного жителя, чтобы забрать его в счет погашения его заложенности.
По данным надзорного ведомства, мужчина не доплатил 250 тысяч рублей налогов, было заведено шесть исполнительных производств о взыскании, но платить он не спешил.
"Поступила информация о наличии в собственности у должника автомобиля - Toyota Celica. Машину нашли на летних шинах под сугробом около 165 школы и эвакуировали на спецстоянку", - рассказали в пресс-службе ФССП области.
Если в ближайшее время владелец не приступит к погашению задолженности, автомобиль продадут.
Кстати, недавно в городе уже выкапывали машину должницы, но тогда ситуация разрешилась иначе: судебные приставы помогли девушке вытащить ее Honda Civic из сугроба, а она в благодарность - и чтобы не лишиться средства передвижения - оплатила все свои долги.