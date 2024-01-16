Новая информация о перезапуске бывшего завода Volkswagen в Калужской области

Уже в первой половине 2024 года к работе вернется предприятие в Калужской области, где раньше собирали модели Volkswagen и Skoda. Завод был продан без опциона на обратный выкуп компании «Арт-Финанс» и в последствии был переименован в AGR Automotive Group. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу, новый производственный партнер уже найден и «последние штрихи в переговорах с ним уже подведены».

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Завод Volkswagen заработал в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой в конце 2007 года. Перед уходом в простой, затянувшийся почти на два года, там собирали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия составляет 225 тысяч автомобилей в год, однако в обозримом будущем завод не выйдет на такие объемы впуска, считают опрошенные газетой эксперты. Дело в том, что для запуска необходима серьезная модернизация оборудования и изменение тех или иных технологических операций.

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С большой вероятностью на заводе организуют крупноузловую сборку. Причем в этом случае будет задействован только главный конвейер предприятия, а значительная часть других мощностей окажется просто не нужна — например цеха сварки и краски. В этом случае заводу нужно собирать минимум по 30—35 тысяч автомобилей в год, чтобы производство было экономически целесообразным.

Второй вариант перезапуска — это DKD-производство, при котором уже готовый автомобиль, собранный на заводе нового технологического партнера (по всей видимости, в Китае), частично разбирается и в таком виде поставляется на российское предприятие.

В самом AGR пока не называют нового производственного партнера, известно лишь, что это китайская компания. Самым вероятным претендентом считают GAC, но теоретически возможно и сотрудничество с FAW. Собеседники газеты сходятся во мнении, что последний вариант позволил бы «восстановить доверие потенциальных китайских партнеров после ошибок, допущенных АвтоВАЗом в проекте Lada X-Cross».