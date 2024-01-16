Opel выпустил Opel Astra в новом исполнении Tech Edition

Автопроизводитель Opel расширил собственный модельный ряд. В линейке появилась новая версия Opel Astra.

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Новый Opel Astra в исполнении Tech Edition представлен на рынке. Такая комплектация доступна только для хэтчбека в 5-дверном кузове. Еще полтора месяца назад производитель решил внести изменения в популярный автомобиль. Выход Opel Astra 2024 года предполагал исчезновение целой линейки версий в семействе.

Новое исполнение Tech Edition займет важную позицию в семействе Astra. Оно находится между комплектациями Edition и GS. В списке опций предусматриваются подушки безопасности, диски на 17 дюймов из легкого сплава, LED-оптика, в том числе - дневные ходовые огни, противотуманные фонари. Производитель предусмотрел функцию автоматического переключения света, адаптивный круиз-контроль и систему ограничения скорости.

В салоне есть блок беспроводной зарядки для гаджетов, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Интерьер оформлен с использованием тканевой отделки, а кресло водителя получило возможность настройки положения по высоте.

За движение такого автомобиля отвечает турбированный мотор V3, рабочий объем которого равен 1.2 литра, а отдача - 110 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая трансмиссия и переднеприводная система.

Как утверждает производитель, средний расход горючего у такой установки составляет 5.5 литра на каждые 100 км. Объем выброса СО2 соответствует 125 г/км по стандарту WLTP. С места до отметки 100 км/час автомобиль способен разгоняться за 10 секунд, а максимальная скорость составляет 199 км/час.