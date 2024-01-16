Акции автодилера «Рольф» хотят национализировать

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции автодилера «Рольф». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы иск был подан заместителем генпрокурора России против основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Дело рассмотрит Московский районный суд Санкт-Петербурга.

«Истец просит суд об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех»», — говорится в сообщении.

Требование обосновано тем, что это имущество было получено «в нарушение законодательства о противодействии коррупции».

«Рольф» является одним из крупнейших автодилеров России. Компанию основали в 1991 году. Фирма занимается продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.