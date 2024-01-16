Стало известно, сколько автомобилей Chery продали по всему миру в 2023

Согласно статистике, которую опубликовала китайская марка, по итогам прошлого года было реализовано 1,88 миллиона автомобилей — это на 52,6 процента больше результата 2022-го. Из них почти миллион машин (а именно 937,1 тысячи штук, +101,1 процента) были отправлены на экспорт. «В результате глобальная база поклонников продукции Chery превысила отметку в 13 миллионов, 3,35 миллиона из которых находятся за пределами Китая», — говорится в официальном заявлении компании.

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На протяжении 12 месяцев продажи Сhery росли, в результате в декабре компания реализовала почти 215,7 тысячи автомобилей. Выручка компании в прошлом году увеличилась более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составила более 300 миллиардов юаней (около 42,25 миллиарда долларов).

Если рассматривать продажи конкретных марок, входящих в Chery Group, то сама Chery продала в 2023 году 1 341 261 автомобиль — это соответствует росту на 47,6 процента в годовом сравнении. Exeed увеличила объемы продаж на 134,9 процента, до 125 521 машины, а Jetour — на 75 процентов, до 315 167 штук. Кроме того, суббренд iCar, открывший сбор предварительных заказов на свою первую модель с индексом 03 18 декабря, к 31 декабря получил более 10 тысяч заявок.