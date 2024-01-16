Эксперты оценили качество китайских зимних шин для автомобилей

43,8% россиян готовы покупать зимние шины китайского производства, а 11,9% уже сделали это. Как сообщает «АиФ», об этом свидетельствуют данные опроса агентства «Автостат». Тем временем эксперты отмечают, что в Китае уже есть ряд надежных брендов, которые начинают становиться популярными не только на российском рынке, но и на европейском и американском.

После того, как японские и европейские производители шин приостановили свою деятельность в России, на рынке активизировались китайцы. По оценкам экспертов, сейчас доля моделей из Китая составляет от 20 до 25%. Как отметил автоэксперт и блогер Сергей Логинов, в КНР сильно развита автомобильная промышленность, а вместе с тем и производство шин. Сейчас там уже есть ряд сильных брендов, вроде Triangle, Sailun — они выпускают хорошие варианты в сегменте легковых автомобилей. Однако и для SUV, рамных джипов и «паркетников» модели тоже есть.

«Есть бренды типа Cooper — для джипов, когда делают резину огромных размеров. Таким образом, китайские шины вполне адаптированы для разных сегментов, и в каждом свои лидеры», — отметил эксперт.

Сооснователь «СтопХлам_ЦФО» Никита Бетман отметил, что китайские бренды уже вышли на достаточный уровень соотношения цены и качества — опасаться их приобретения не стоит. По его словам, хоть многие марки и не на слуху, но автомобилисты хвалят купленные шины. При этом по стоимости они оказываются дешевле известных брендов.