Aston Martin представит обновленный Vantage 12 февраля 2024 года

Обновленная модель Vantage от Aston Martin получит более классический вид благодаря новой радиаторной решетке и увеличенным фарам.

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Запланированный к дебюту в начале 2024 года обновленный Vantage будет официально представлен 12 февраля. Aston Martin запустил рекламную кампанию, акцентируя внимание на том, что автомобиль разработан специально для ценителей вождения. Хотя подробностей пока немного, фотошпионы уже сфотографировали новую модель в версиях купе и родстера.

Обновленный Vantage выделяется классическим дизайном, включая новую радиаторную решетку и увеличенные фары. Среди других изменений — новый капот и более изогнутый передний бампер. Большая часть кузова остается неизменной, но ожидается, что модель получит новый вентилируемый задний бампер, похожий на тот, который используется в ограниченной серии V12 Vantage, пишет сайт Тарантас Ньюс.