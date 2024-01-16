Lada вошла в топ-10 самых популярных брендов на рынке России

Отечественная Lada попала в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России вместе с китайскими брендами. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Первое место заняла российская Lada, ее продажи за год составили 324 446 автомобилей. Китайские бренды расположились в рейтинге со второго по седьмое место. Лидирует среди марок китайского автопрома бренд Chery – на его долю пришлось 118 950 проданных экземпляров. Продажи выросли на 11,2%. Тройку лидеров замыкает Haval с результатом 111 720 проданных машин, рост продаж – в 3,3 раза, доля рынка – 10,6%.

Дальше идут бренды Geely – 118 950 реализованных машин, доля рынка 11,2%, Changan – 47 765 машин, продажи выросли в 18,7 раза (4,6% рынка), Exeed с показателем 42 152 машины, продажи выросли в 3,5 раза (4% рынка), Omoda (41 983 машины, рост продаж в 33,9 раза, 4% рынка).