Volvo работал над внедорожником вроде «Нивы» в 1970-х годах: вот как он выглядел

Volvo начала экспериментировать с идеей выпуска внедорожника задолго до появления XC90 в 2003 модельном году. Компания только что опубликовала эскизы короткобазного внедорожника, который планировалось запустить в производство для зарубежных рынков в 1970-х годах.

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Если бы безымянный внедорожник запустили в производство, он, без сомнений, был бы духовным преемником XC90. И все же на эскизах, опубликованных Volvo, изображен совершенно другой тип внедорожника.

Его передняя часть соответствует языку дизайна легковых автомобилей бренда того времени, например, 200-й серии. Характерными элементами дизайна были решетка радиатора с диагональной эмблемой «Volvo» и прямоугольные фары.

На эскизах не показана задняя часть, но мы видим небольшие прямоугольные задние фонари и запасное колесо на двери багажника. У внедорожника короткие свесы, а его дорожный просвет превышал показатели любой современной модели Volvo. Кроме того, крышу над задними сиденьями, похоже, можно было снять.

В описании к проекту говорилось о «надежном автомобиле для Африки и развивающихся стран», что, вероятно, объясняет такие пропорции. В данном случае простые плоские поверхности кузова должны были снизить себестоимость производства и упростить дальнейший ремонт.