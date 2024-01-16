Латвия готовится к изъятию автомобилей с российскими номерами

Латвия собирается изъять автомобили с российскими номерами. Как сообщает «Sputnik Латвия» со ссылкой на источник, процедура будет официально запущена с 15 февраля.

По информации собеседника агентства, до 14 февраля у автомобилистов остается возможность перерегистрировать транспортное средство или вывезти его за пределы страны. Конфискованные автомобили власти собираются передавать Украине.

При этом возможность въехать в страну на машине с российскими госномерами сохранится, но только при транзитной поездке и не более чем на 24 часа. Перед въездом потребуется предоставить с помощью электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения информацию о машине, ее владельце и сроке визита.