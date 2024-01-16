Названы сроки появления Chery Tiggo 9 на российском рынке

Официальный старт продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 9 в России запланирован на вторую половину 2024 года. Об этом сообщает «АвтоВзгляд» со ссылкой на представителей российского офиса Chery.

Tiggo 9 вышел в Китае летом 2023 года. Габариты авто составляют 4820х1930х1699 миллиметров, колесная база — 2820 миллиметров. Это самый крупный кроссовер линейки: для сравнения, колесная база Tiggo 8 Pro на 110 миллиметров меньше.

Tiggo 9 оснащен двухлитровым мотором мощностью в 261 лошадиную силу. Есть варианты с передним и полным приводом.