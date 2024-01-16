«Дром» выяснил, сколько машин Aurus продали на рынке РФ в 2023 году

В 2023 году на российском рынке было продано лишь 78 автомобилей Aurus. Об этом сообщает «Дром».

Как уточняется, речь идет об образцах, вставших на учет в «гражданские» гаражи и к силовым структурам. За первый квартал удалось продать 9 машин, второй — 36, третий — 9, четвертый — 24.

Подчеркивается, что из автомобилей 2023 года только одна была «институтской» (производства НАМИ), остальные — сборки Алабуги.

«В 2023 году на учет встали только 27 машин марки выпуска ООО «Аурус», который базируется в Алабуге. Совершенно очевидно, что завод, построенный под выпуск пяти тысяч автомобилей в год, с текущим объемом выпуска остается главным генератором убытков для НАМИ — фактического владельца ООО «Аурус»», — говорится в публикации.

Ранее РИА Новости сообщило, что вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудил с министром промышленности ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером сборку российских лимузинов Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечалось, что страны намерены кооперироваться в фармацевтике и нефтегазовой отрасли.