АвтоВАЗ планирует начать сборку Lada Vesta с ESP в 2024 году

“АвтоВАЗ” может приступить к сборке автомобилей Lada Vesta с системой стабилизации уже в этом году. Соответствующее заявление было сделано главой компании.

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По предварительным данным, Lada Vesta с системой ESP встанет на конвейерную линию во второй половине текущего года. Объем закупок комплексов ESP будет зависеть от производственных возможностей компании, которая их выпускает. Напомним, что официальным партнером “АвтоВАЗ” сейчас является фирма “Итэлма”.

Серийное производство блоков ESP на предприятии в Костроме было запущено в конце декабря 2023 года. Такие установки можно использовать только для легкового транспорта. Отмечается, что это уже второй этап стратегии по импортозамещению комплексов. Ранее успешно состоялась локализация ABS - к сборке таких комплексов приступили летом прошлого года.

Блоки системы стабилизации выпускаются по лицензии из Китая. Российские специалисты имеют доступ к полному пакету документации - инженерной и производственной. Кроме того, российской стороне предоставили программное обеспечение. Пока блоки будут выпускаться только с использованием импортных комплектующих. Сейчас локализация составляет всего 25%.

В 2026 году должны появиться российские детали, которые будут использоваться при производстве. Это позволит повысить уровень локализации до 75% и выше. Ранее Lada Vesta выпускалась с комплексом ESP. Это была одна из первых моделей в России, которые получили такую опцию. В 2022 году производство автомобилей было приостановлено.