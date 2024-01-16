АвтоВАЗ решил выпустить до 50 тысяч автомобилей семейства Largus в 2024 году

До конца 2024 года на заводе в Ижевске планируется выпустить до 50 тысяч автомобилей семейства Lada Largus - речь идет как о бензиновых, так и о электрических версиях модели.

"Этот проект предусматривает инвестиции в экономику нашего региона на сумму более 2 млрд рублей", - цитирует главу Удмуртии Александра Бречалова агентство РИА Новости.

В мае 2024 года по планам завода численность персонала должна вырасти до 3 тысяч человек.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что объемы производства электрических Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в 2024 году все производители электрокаров или только высоколокализованные.

В семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Запас хода на полном заряде батареи емкостью 44 и 61 кВт*ч составляет чуть более 300 км и около 400 км соответственно.

Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 млрд рублей, АвтоВАЗ рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся.