Скорый выход электрического Porsche Macan: дата премьеры и новое изображение

На официальном сайте марки сообщается, что премьера Macan EV назначена на 25 января 2024 года. Вместе с датой дебюта Porsche опубликовала и новый тизер модели, на котором запечатлен узкий задний фонарь во всю ширину кормы и выдвижной спойлер — он будет открываться на определенной скорости для лучшей аэродинамики. К слову, ранее в Porsche заявили, что коэффициент аэродинамического сопротивления электрического кроссовера составит 0,25 против 0,35 у бензинового.

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Уже известно, что Macan получит электромоторы на постоянных магнитах, отдача силовой установки будет достигать 610 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Заявлена и система Porsche Traction Management с электронным управлением, которая отвечает за динамическое распределение крутящего момента. Также у электрического кроссовера будет пневматическая подвеска, и, впервые в истории Macan, подруливающие задние колеса с углом поворота до пяти градусов.

Porsche

Электромоторы питает литий-ионная батарея емкостью 95 киловатт-часов, одного ее заряда хватит примерно на 500 километров. Пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно за 22 минуты даже на 400-вольтовых зарядных станциях. Предусмотрена и возможность зарядки переменным током мощностью до 11 киловатт.

До премьеры Porsche активно тестировала электрический Macan при разной температуре, от -30 градусов по Цельсию в Скандинавии до +50 градусов в Калифорнии. Причем испытания проходили не только на асфальтовых дорогах, но и на бездорожье, на гравии, снегу и льду.