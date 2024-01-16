Французский кроссовер NamX HUV с дизайном от Pininfarina показал свой водородный V8

Французский стартап NamX сообщил новые подробности о своём водородном кроссовере HUV: оказывается, водород в нём будет использоваться в качестве топлива для 6,2-литрового V8, управлять кроссовером будет так же приятно, как классическими американскими масл-карами, но вредных выбросов в атмосферу при этом не будет.

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В то время как корпорации GM и Stellantis уже избавились от своих масл-каров с моторами V8, французская компания NamX намерена возродить их дух в своём кроссовере HUV. Презентация проекта NamX HUV состоялась ещё в 2022 году, но тогда французская компания ничего не рассказала о его силовой установке — акцент в презентации был сделан на дизайне и необычной системе хранения водорода: в кроссовере предусмотрены один стационарный баллон и шесть дополнительных сменных баллонов-картриджей, которые хранятся в корме под полом багажника, доступ к ним открывает отдельная прозрачная дверца.

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Сменные баллоны-картриджи — это своего рода альтернатива традиционным водородным заправкам, которых в мире по-прежнему очень мало: стоят такие заправки дорого и требуют высокой степени «защиты от дурака», так как водород легко воспламенятся и обладает высокой проникающей способностью (проще говоря, риск утечек очень велик). В свою очередь баллоны-картриджи можно производить централизованно и доставлять их либо непосредственно клиентам, либо на специальные терминалы-склады размером с автобусную остановку — такие терминалы можно разместить где угодно.

Обычно под водородными автомобилями мы понимает электромобили с бортовым электрохимическим генератором, однако в последние годы ожила и начала развиваться тема водородных ДВС, их разработкой сегодня занимаются несколько компаний, в том числе Ford, Keyou, Punch, Toyota и Yamaha. Водородные ДВС позволяют добиться заветной экологической чистоты без тяжёлых дорогостоящих батарей и электромоторов, а также сохранить существующие моторные заводы, рабочие места и цепочки поставок — нужно только, чтобы водород был общедоступным, чего мы пока, к сожалению, не наблюдаем.

NamX HUV будет использовать 6,2-литровый водородный V8, происхождение которого не называется (читатели подсказывают, что его разработала французская компания Solution F). На базовой версии GT кроссовера NamX HUV водородный V8 будет выдавать 300 л.с. и обеспечит разгон до 100 км/ч за 6,5, на версии GTH мощностью увеличена до 550 л.с., а время разгона до «сотни» уменьшено до 4,3 с. О коробке передач и трансмиссии информации пока нет, запас хода на одной заправке обеих версий составляет 800 км.

NamX HUV GT будет стоить от 75 000 евро, NamX HUV GTH — от 95 000 евро, на сайте компании ведётся приём предварительных заказов (для оформления требуется депозит в размере 1000 евро), на рынок водородный кроссовер выйдет только в конце 2026 года.

Дизайн NamX HUV разработало легендарное итальянское ателье Pininfarina: буква Х в кроссовере является стилеобразующей, она хорошо заметна в оформлении передка, кормы и боковин. В салоне Х-образные росчерки также задают форму основных панелей, треугольные щитки приборов выглядят довольно оригинально.