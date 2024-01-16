Эксперт Ломанов утверждает, что китайские производители хотят завоевать репутацию в России

«Надо понимать, что Китай – это страна не такая холодная, как Россия. Там есть холодные зоны, но тестировать машины в реально тяжелых условиях негде. У них нет нашего Тобольска, где может быть минус 50 градусов. Они, будем честны, тестируют автомобили на покупателях, в конкретных областях и условиях», — пояснил собеседник издания.