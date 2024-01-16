В России резко подорожали китайские автомобили с пробегом

В прошедшем году средняя цена «китайца» с пробегом на российском вторичном рынке составила 1,8 миллиона рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Дром». То есть в 2023 году б/у-автомобили китайских марок обходились россиянам на 102 процента дороже, чем в 2022-м. Стоимость машин некитайских брендов тоже выросла, но всего на 24 процента.

Наибольшей прибавкой отметились Geely, за которые на «вторичке» просили в среднем по 1,7 миллиона рублей (плюс 86 процентов). На втором месте по подорожанию — Changan, которые теперь стоят 2,5 миллиона (на 79 процентов больше). Замыкает тройку Chery с ростом средней цены до 2,5 миллиона (на 47 процентов).

Подержанные Haval подорожали до 2,3 миллиона (плюс 10 процентов), Exeed — до 3,3 миллиона (плюс четыре процента).

Что касается моделей, то здесь тоже лидирует Geely: седан Emgrand EC8 на вторичном рынке стал дороже примерно в пять раз и продавался за 755 тысяч рублей. Далее расположились Changan Raeton (плюс 231 процент, 2,6 миллиона), и Changan Eado (плюс 163 процента, 1,4 миллиона рублей).

Среди новых машин больше всего подорожали тоже Geely (плюс 16 процентов) и Chery (плюс 15 процентов). При этом среди моделей, продемонстрировавших максимальный рост, Geely нет. В частности, Chery Tiggo 7 прибавил 160 процентов и теперь стоить около 2,6 миллиона рублей, Haval H6 — 111 процентов и 2,9 миллиона, а Haval H5 — 64 процента и 4,05 миллиона рублей.