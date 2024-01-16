Новый Haval H9 проходит испытания в пустыне

Внедорожник Haval H9 проходит испытания в пустыни. В рамках заезда были раскрыты некоторые подробности о новинке.

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Haval не стал отказываться от брутального внедорожника в линейке. Автопроизводитель из КНР решил оформить новый Haval H9 в популярной на данный момент стилистике “Ретро”. Внешний вид внедорожника напоминает модель Dargo. Автомобиль получил габаритную решетку радиатора, прямоугольную оптику с круглыми дневными ходовыми огнями и встроенные в передний бампер противотуманные фонари.

На корме внедорожника установлены вертикальные фонари и распашная дверь багажного отделения. Здесь же закреплен небольшой бокс прямоугольной формы, представляющий собой дополнительное место для хранения. В нем размещено полноразмерное запасное колесо. В салоне Haval H9 используется новый руль и мультимедийный дисплей с большим экраном.

Ранее сообщалось, что за движение автомобиля отвечает бензиновый турбированный мотор рабочим объемом 2 литра. Производительность такой установки составляет 224 л.с. Альтернативный вариант - турбированный дизельный двигатель на 2.4 литра, мощность которого равна 184 л.с. В связке работает автоматическая трансмиссия на 8 и 9 ступеней.

На рынке России Haval H9 тоже появится. По предварительным данным, он будет представлен в августе текущего года. Примерная стоимость модели составит 4 290 000 рублей в базовой комплектации. Максимальная версия может оцениваться в 5 700 000 рублей.