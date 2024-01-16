Названы российские города с самыми дешевыми Lada Granta

Самая доступная цена на подержанную Lada Granta в России в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на исследование цен в десяти крупных российских городах, проведенное экспертами онлайн-сервиса «Автокод», пишут «Автоновости дня».

Аналитики отметили, что жители Москвы и Санкт-Петербурга устанавливают самые низкие цены на Lada Granta. В столицах такую машину в среднем можно приобрести за 180 тыс. рублей.

Чуть дороже, за 195 тыс. рублей, подержанную Lada Granta можно купить в Челябинске. Тройку лидеров замыкает Казань, там такая покупка обойдется в 230 тыс. рублей.

А вот в Новосибирске желающим купить Lada Granta придется выложить за машину в среднем 245 тыс. рублей. Еще дороже она будет в Екатеринбурге. Там одна из самых популярных машин отечественного автопрома обойдется новому владельцу в 250 тыс. рублей.

«Последнее место рейтинга занял Нижний Новгород. Там минимальная стоимость подержанной Lada Granta достигает 289 тыс. рублей», - говорится в исследовании.