Самым распространенным автомобилем в России все еще остается ВАЗ-2107

Агентство "Автостат Инфо" провело исследование, в ходе которого выяснилось, что самым распространенным автомобилем в России остается ВАЗ-2107 (1,26 млн машин).

На втором месте Kia Rio (1,02 млн машин). В топ-5 также попали ВАЗ-2109 (1 млн машин), Lada 2121 Niva (956,5 тысячи машин) и Lada Granta (932,3 тысячи машин).

Если говорить о марках, то самая популярная - это Lada. В стране 12,28 млн таких автомобилей. Следом с большим отрывом идет японская Toyota - 3,78 млн машин, а замыкает тройку корейская Kia - 2,62 млн машин. Кроме того, в пятерку самых распространенных в России брендов входят корейский Hyundai (2,32 млн машин) и французский Renault (2,18 млн авто).

Всего же в нашей стране на первое января 2024 года числится 44 099 620 легковых автомобилей.

Ранее "РГ" сообщала, что в прошлом году самым популярным новым автомобилем в России стала Lada Granta. За 12 месяцев было реализовано 191 074 машины. На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion - 48 980 машин. Семейство Lada Niva замыкает первую тройку - 46 850 машин.