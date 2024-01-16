Каждый пятый автокредит в России в 2023 приходился на отечественную Lada

Спрос россиян на автомобили из Китая в 2023 году вырос почти в четыре раза. Об этом сообщил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

«Если говорить о первичном рынке, то здесь основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды», — цитирует пресс-служба банка слова финансиста.

Также Бочарников отметил, что, как и в 2022 году, россияне предпочитали брать займы для покупки машин на вторичном рынке.

«В структуре продаж ВТБ на автомобили с пробегом пришлось около 70% от общего числа выданных кредитов. Этот тренд связан со все еще ограниченным предложением новых автомобилей и с традиционно более широким выбором и привлекательной стоимостью поддержанных машин», – добавил начальник управления банка.

По итогам 2023 года ВТБ провел более 178 тысяч сделок по выдаче автокредитов. Этот показатель в 3,5 раза превышает итоги 2022 года. А в пресс-службе банка уточнили, что общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей. Это рекорд для банка, причем средний чек одной сделки составил почти 1,3 млн рублей, отметили в ВТБ. Количество выданных кредитов возрастало в течение года постепенно, самым активным стал декабрь.