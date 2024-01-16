Lada Vesta без подушек безопасности будет стоить 1,5 млн рублей

«Продажи начнутся предположительно в конце января, начале февраля, как только будет получен сертификат соответствия на данный вариант исполнения автомобиля. Пока на складах у дилеров достаточно автомобилей в более богатых комплектациях оборудованных Airbeg», — говорится в сообщении.