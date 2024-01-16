Роскачество планирует исследовать топливо на российских АЗС

Роскачество планирует провести исследование топлива на российских заправках. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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"Исследование должно подтвердить или опровергнуть их, а самое главное - установить качество топлива на конкретных автозаправочных станциях", - говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Эксперты проверят топливо на соответствие октанового числа заявленному классу, содержание серы, кислорода и воды. Кроме того, будет изучен фракционный состав, давление насыщенных паров и другие параметры.