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Роскачество планирует провести исследование топлива на российских АЗС

Роскачество проведет исследование автомобильного топлива на российских автозаправках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

В России проверят качество топлива на заправках
© РИА Новости

«Опасения по поводу качества бензина и дизельного топлива есть у многих автолюбителей. Исследование должно подтвердить или опровергнуть их, а самое главное — установить качество топлива на конкретных автозаправочных станциях», — говорится в сообщении.

Эксперты проверят октановое число топлива, содержание серы, фракционный состав и другие важные параметры. Исследование поможет выявить продавцов некачественного топлива.

До этого стало известно, что российские регионы, в которых развита газозаправочная сеть, могут обязать закупать для чиновников и депутатов отечественные машины, работающие на газомоторном топливе. Для этого могут установить долю таких закупок.

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