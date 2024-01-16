"Мне неудобно развивать Tesla как лидера в области ИИ и робототехники, не имея 25% голосующих акций. Эта доля будет означать только наличие у меня влияния, но [мое решение] может быть отменено, если большое количество акционеров проголосует против, - заявил он. - В противном случае, я бы предпочел создавать такие продукты за пределами Tesla. Автомобильная компания - собрание дюжины стартапов, а не одного".