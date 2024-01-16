Бренд Lexus удостоился 79 баллов из 100 возможных в рейтинге надежности

Toyota является самым надежным автомобилем, к такому выводу пришли эксперты авторитетного журнала Consumer Reports в ходе опроса более 330 тысяч владельцев этой марки 2000—2023 годов выпуска.

Исследователи просили респондентов назвать все технические проблемы, с которыми они столкнулись во время эксплуатации на протяжении последнего года. Затем эксперты разделили полученные результаты на 20 категорий. И составили рейтинг надежности автомобилей, присвоив каждой марке определенное количество баллов из 100 максимальных.

В итоге выяснилось, что самые надежные автомобили выпускает Lexus – бренду присудили 79 баллов из 100. Второй с 76 баллами стала Toyota (владелец Lexus). Тройку лидеров замкнул британский бренд Mini — входит в концерн BMW. Если говорить о моделях, то полностью рейтинг по версии Consumer Reports выглядит следующим образом: