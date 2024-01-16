Депутат ГД Толмачев призвал продлить льготный проезд электромобилей

"Я считаю, что разнообразные преференции для тех, кто выбирает машину с электродвигателем, - это логичное и верное решение, - сказал Толмачев. - Такие автовладельцы не только заботятся об экологии, но и двигают вперёд промышленность и науку, голосуют рублём за инновации. Надеюсь, ведомства договорятся, и электрокары продолжат ездить по платным трассам на особых условиях".