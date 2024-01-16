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Депутат ГД Толмачев призвал продлить льготный проезд электромобилей

Правительство и "Автодор" обсуждают продление эксперимента по безвозмездному проезду электромобилей по платным трассам, рассказал "РГ" член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Депутат объяснил, почему это актуально.

Депутат ГД Толмачев призвал продлить льготный проезд электромобилей
© Российская газета

По его словам, в прошлом году привилегией воспользовались более 300 тыс. автолюбителей. Наибольшей популярностью пользовались участки трасс в Московской области.

"Я считаю, что разнообразные преференции для тех, кто выбирает машину с электродвигателем, - это логичное и верное решение, - сказал Толмачев. - Такие автовладельцы не только заботятся об экологии, но и двигают вперёд промышленность и науку, голосуют рублём за инновации. Надеюсь, ведомства договорятся, и электрокары продолжат ездить по платным трассам на особых условиях".

Он напомнил, что для владельцев электромобилей действуют и другие меры поддержки: транспортный налог отсутствует, возмещается часть стоимости машины, а в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов авто можно припарковать бесплатно.

"Нужно эти льготы сохранить - и продлить, чтобы покупатели чаще выбирали электромобили и понимали, что преимуществами можно пользоваться долго", - призвал парламентарий.

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