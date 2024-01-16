Известный в России автоблогер умер в возрасте 32 лет

Известный в России автомобильный блогер Андрей Шипило, известный как Андрей Борода, умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает «Рен ТВ».

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«Узнал [о смерти] от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», — заявил в разговоре с телеканалом друг Шипило Андрей Ламакин.

В свою очередь Telegram-канал «Борус» сообщает, что тело Шипило нашли 16 января. Он также выразил соболезнования близким Бороды.

Причина ухода из жизни блогера неизвестна. Ламакин рассказал, что для выяснения обстоятельств случившегося проводится экспертиза.