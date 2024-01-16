Toyota бросает вызов электрификации: разработка новых ДВС продолжится

Руководство автогиганта Toyota на фоне «зеленой повестки» и массового перехода производителей на выпуск электромобилей, остается верным своим принципам по разработке новых двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Экс-генеральный директор и председатель компании Акио Тойода, известный как Моризо, в ходе презентации обновленного GR Yaris на Токийском автосалоне 2024 выразил твердую уверенность, что концерн продолжит свои разработки в этом направлении. Топ-менеджмент компании с одобрением воспринял этот тезис.

В то же время ожидается, что топливные энергоблоки будут сочетаться с экологически чистыми технологиями, способствующими достижению углеродной нейтральности.

«Полагая, что электромобили с аккумуляторной батареей не являются единственным способом достижения углеродной нейтральности, мы работаем над инициативами по созданию водородных двигателей уже три года», — сказал Моризо.